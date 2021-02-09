СК начал проверку из-за невыплаты зарплат сибирским ученым

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет начал проверку в связи с сообщением о невыплате в полном объеме зарплаты научным сотрудникам в Новосибирской области, сообщили РБК в управлении ведомства по Новосибирской области.

«Еще со вчера, с момента публикации, проводим проверку. Устанавливаем круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда был нарушены», — сказал представитель СК. По его словам, в ходе проверки следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за начисление зарплат ученым.

8 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию с участием президента Владимира Путина старшая сотрудница Новосибирского научного центра Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства на невыплату зарплаты в полном объеме. По ее словам, руководство учреждения предложило многим сотрудникам перейти на полставки.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что деньги на зарплаты научным сотрудникам в регионе были выделены в полном объеме, и вопрос заключается в их дальнейшем распределении. Президент поручил главе Минфина, а также министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться в сложившейся ситуации.