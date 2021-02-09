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СК начал проверку из-за невыплаты зарплат сибирским ученым

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет начал проверку в связи с сообщением о невыплате в полном объеме зарплаты научным сотрудникам в Новосибирской области, сообщили РБК в управлении ведомства по Новосибирской области.

«Еще со вчера, с момента публикации, проводим проверку. Устанавливаем круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда был нарушены», — сказал представитель СК. По его словам, в ходе проверки следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за начисление зарплат ученым.

8 февраля в ходе заседания Совета по науке и образованию с участием президента Владимира Путина старшая сотрудница Новосибирского научного центра Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства на невыплату зарплаты в полном объеме. По ее словам, руководство учреждения предложило многим сотрудникам перейти на полставки.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что деньги на зарплаты научным сотрудникам в регионе были выделены в полном объеме, и вопрос заключается в их дальнейшем распределении. Президент поручил главе Минфина, а также министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться в сложившейся ситуации.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В 2012 году Путин подписал майские указы, которые предусматривают доведение зарплаты ученых до 200% от средней по региону. Сам президент в ходе выяснения ситуации с зарплатами в Новосибирском научном центре указал, что научная сотрудница должна была получать 79 тыс. руб. в месяц.

9 февраля председатель профсоюза Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), доктор химических наук Людмила Левченко рассказала «РБК Новосибирск», что большинство ученых в институтах отделения получают меньше, чем предусмотренные майскими указами 200%. По ее словам, примерно 78 тыс. руб. можно получить только с учетом грантов и хозяйственных договоров.

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По оценке Левченко, каждому институту Сибирского отделения РАН не хватает примерно 20 млн руб., чтобы профинансировать повышение зарплат. Общая недостающая сумма по всем научным учреждениям региона составляет от 400 млн до 500 млн руб.

О намерении проверить ситуацию с выплатами зарплат ученым в Новосибирской области уже заявили в прокуратуре и Министерстве образования и науки.

новости Следственный комитет ученый зарплаты
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