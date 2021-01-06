Россияне назвали размер желаемой зарплаты на 2021 год

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне в среднем хотели бы получать в 2021 году зарплату в размере 158 тыс. руб. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску персонала «Работа.ру» сообщает «РИА Новости».

Средние зарплатные ожидания жителей Москвы и Петербурга отличаются от ожиданий жителей остальной страны, говорится в исследовании. Так, в столице хотели бы зарабатывать ежемесячно в среднем 175 тыс. руб. Что касается петербуржцев, то здесь средним показателем стала сумма 164 тыс. руб.

15% всех респондентов указали суммы от 70 тыс. до 99 тыс., а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 тыс. до 149 тыс. руб., пятая часть (19%) — от 150 тыс. руб.

Почти четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату в диапазоне от 50 тыс. до 69 тыс. руб. 18% опрошенных хотят зарабатывать от 30 тыс. до 49 тыс. руб. Только 7% хотели бы зарабатывать менее 29 тыс. руб.