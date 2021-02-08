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Политика ,  
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Минобрнауки проверит зарплату ученой из Новосибирска после слов Путина

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатой ученой из новосибирского института, которая сообщила, что ее выплаты не соответствуют установленному уровню в 200% от средней зарплаты по региону. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Такие ситуации бывают, и в каждой такой ситуации нужно предметно разбираться, потому что заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации. <...> Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся, и смотрим, и очевидно, будут предприняты определенные шаги», — сказал Фальков.

Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Ранее соответствующие поручения Фалькову и министру финансов Антону Силуанову Путин дал в ходе заседания Совета по науке и образованию. Он попросил министров разобраться с выплатами зарплат научным сотрудникам.

На заседании Совета старшая сотрудница Новосибирского научного центра Анастасия Проскурина рассказала, что на своей должности получает 25 тыс. руб. Она пояснила, что после издания Путиным указа о повышении зарплат ученых, сотрудникам предложили перейти на работу на полставки. По ее словам, руководство сказало, что «указ был, а бюджет увеличен не был».

Глава государства в ответ сказал, что если средний уровень зарплат в регионе составляет 39 тыс. руб., то ученая должна получать 78 тыс. руб. » Антон Германович, если Вы говорите, у Вас информация о том, что у них 200 процентов от среднего в регионах, «где деньги, Зин»?», — обратился он к Силуанову. Тот в ответ уточнил, что зарплата ученой должна составлять 210% от средней по региону и пообещал разобраться в ситуации.

Валерий Фальков Владимир Путин ученые заплаты
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