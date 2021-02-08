Минобрнауки проверит зарплату ученой из Новосибирска после слов Путина

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Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатой ученой из новосибирского института, которая сообщила, что ее выплаты не соответствуют установленному уровню в 200% от средней зарплаты по региону. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Такие ситуации бывают, и в каждой такой ситуации нужно предметно разбираться, потому что заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации. <...> Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся, и смотрим, и очевидно, будут предприняты определенные шаги», — сказал Фальков.

Ранее соответствующие поручения Фалькову и министру финансов Антону Силуанову Путин дал в ходе заседания Совета по науке и образованию. Он попросил министров разобраться с выплатами зарплат научным сотрудникам.

На заседании Совета старшая сотрудница Новосибирского научного центра Анастасия Проскурина рассказала, что на своей должности получает 25 тыс. руб. Она пояснила, что после издания Путиным указа о повышении зарплат ученых, сотрудникам предложили перейти на работу на полставки. По ее словам, руководство сказало, что «указ был, а бюджет увеличен не был».