Прокуратура проверит зарплаты ученых в Новосибирске после жалобы Путину

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после жалобы сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Такая проверка организована по поручению прокурора Новосибирской области. Проверку проведет прокуратура Советского района Новосибирска. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения трудовых прав сотрудников учреждений Сибирского отделения РАН», — сказали в пресс-службе.

Накануне в ходе заседания Совета по науке и образованию сотрудница института, один из лауреатов государственной премии в области науки за 2020 год Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства, что получает 25 тыс. руб. Она также рассказала, что вместо повышения зарплаты после соответствующего указа президента научным сотрудникам предложили формально перейти на полставки. По ее словам, руководство объяснило это тем, что «указ был, а бюджет увеличен не был».

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться в ситуации с зарплатами ученых.