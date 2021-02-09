Прокуратура проверит зарплаты ученых в Новосибирске после жалобы Путину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 08 фев, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 08 фев, 13:58
Издатель Battlefield и NFS купит разработчика мобильных игр Glu Mobile Экономика, 09:53 Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов и добавили льгот ИТ Pro, 09:50 СМИ узнали об идее сделать доступ к видеоконтенту соцсетей бесплатным Технологии и медиа, 09:48 Глава профсоюза СО РАН разъяснила ситуацию с зарплатами ученых Общество, 09:44 Европейский регулятор сообщил о новом шаге к регистрации «Спутника V» Общество, 09:41 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 09:33 Инвестиции маткапиталом, смарт-ружье «Калашникова». Главные новости РБК Общество, 09:12 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 09:04 При пожаре в московской квартире погиб один человек Общество, 09:03 Выручка «Калашникова» снизилась почти на ₽6 млрд Бизнес, 09:01 Дайте жалобную книгу: как работать с необоснованной претензией клиента Pro, 08:58 Карен Хачанов прошел во второй раунд Australian Open Спорт, 08:51 Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19 Общество, 08:51 Даниил Медведев прошел во второй раунд Australian Open Спорт, 08:42
Общество ,  
0 

Прокуратура проверит зарплаты ученых в Новосибирске после жалобы Путину

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после жалобы сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Такая проверка организована по поручению прокурора Новосибирской области. Проверку проведет прокуратура Советского района Новосибирска. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения трудовых прав сотрудников учреждений Сибирского отделения РАН», — сказали в пресс-службе.

Минобрнауки проверит зарплату ученой из Новосибирска после слов Путина
Политика
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Накануне в ходе заседания Совета по науке и образованию сотрудница института, один из лауреатов государственной премии в области науки за 2020 год Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства, что получает 25 тыс. руб. Она также рассказала, что вместо повышения зарплаты после соответствующего указа президента научным сотрудникам предложили формально перейти на полставки. По ее словам, руководство объяснило это тем, что «указ был, а бюджет увеличен не был».

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться в ситуации с зарплатами ученых.

новости прокуратура Новосибирск зарплаты ученые
Материалы по теме
Путин призвал прекратить «межведомственные дрязги» в науке
Общество
Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter