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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспатенте сообщили о рассмотрении девяти заявок по вакцинам от COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Роспатенте на данный момент рассматривают девять заявок на выдачу патентов на вакцины против коронавируса. Об этом глава федеральной службы Григорий Ивлиев сказал в интервью «РИА Новости».

Ивлиев уточнил, что всего с начала пандемии было подано 16 заявок. «По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения», — рассказал глава Роспатента.

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Фото:Marcos Brindicci / Getty Images

В частности, патенты получены на вакцину против COVID-19 «Спутник V». «Это сразу несколько запатентованных изобретений — вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее», — пояснил он. Еще четыре патента выдано по вакцине «ЭпиВакКорона», добавил Ивлиев.

В конце января глава Роспатента в эфире «Радио 1» рассказал, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности с начала эпидемии коронавируса получила более 500 заявок на изобретения для борьбы с инфекцией. В частности, это тесты, вакцины, медикаменты, различные устройства.

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Первая в России вакцина против COVID-19, «Спутник V», была зарегистрирована в августе. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. «ЭпиВакКорона», созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, стала вторым препаратом, одобренным в стране.

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В начале февраля журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». Согласно данным, ее эффективность составляет 91,6%.

С середины января в России идет массовая вакцинация против COVID-19.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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