В Роспатенте сообщили о рассмотрении девяти заявок по вакцинам от COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Роспатенте на данный момент рассматривают девять заявок на выдачу патентов на вакцины против коронавируса. Об этом глава федеральной службы Григорий Ивлиев сказал в интервью «РИА Новости».

Ивлиев уточнил, что всего с начала пандемии было подано 16 заявок. «По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения», — рассказал глава Роспатента.

В частности, патенты получены на вакцину против COVID-19 «Спутник V». «Это сразу несколько запатентованных изобретений — вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее», — пояснил он. Еще четыре патента выдано по вакцине «ЭпиВакКорона», добавил Ивлиев.

В конце января глава Роспатента в эфире «Радио 1» рассказал, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности с начала эпидемии коронавируса получила более 500 заявок на изобретения для борьбы с инфекцией. В частности, это тесты, вакцины, медикаменты, различные устройства.