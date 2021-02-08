Мосгорсуд эвакуировали в день апелляции по делу главреда «Медиазоны»

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Мосгорсуде проходит эвакуация, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В понедельник, 8 февраля, в Мосгорсуде должны рассматривать апелляцию на арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Апология протеста», в Мосгорсуде также должны рассмотреть дело экс-преподавателя Высшей школы экономики Анны Велликок.

Тверской районный суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток 3 февраля. Ему вменяют повторное нарушение правил проведения митингов. В полиции считают, что главред «Медиазоны» призывал граждан участвовать в несанкционированной акции 23 января в Москве.

Такой вывод правоохранители сделали из шуточного репоста сообщения в Twitter Смирнова, в котором говорилось о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, следовало из протокола. В исходной записи было фото Спирина с датой и временем проведения несогласованной акции в Москве.