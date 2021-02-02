ВШЭ расторгла договор с преподавателем после ареста из-за протестов

НИУ ВШЭ расторг договор с преподавателем Анной Велликок, которую арестовали на 14 суток за репост видеообращения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст признал организацию иноагентом) Алексея Навального перед несанкционированными акциями 23 января. Об этом сообщила пресс-служба ВШЭ, пишет студенческое издание HSE Press.

В ВШЭ заявили, что из-за ареста не сможет вовремя провести свои занятия, перенести которые, как утверждают в вузе, невозможно из-за «интенсивности учебного плана». Как пояснила пресс-служба, Велликок не была штатным преподавателем, она работала в университете по гражданско-правовому договору и вела один короткий курс (в общем объеме 24 часов) для студентов магистратуры.

Преподавательница должна была провести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля. Однако 30 января Тверской районный суд Москвы арестовал Велликок на 14 суток, ее признали виновной в организации митинга (ч.3 ст. 20.2 КоАП) из-за репоста обращения Навального с призывом выйти на акцию протеста, сообщала «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Федора Сироша.

«Это означает, что договор фактически не может быть исполнен со стороны Анны. В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор», — сообщила пресс-служба.