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Отравление Навального ,  
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ВШЭ расторгла договор с преподавателем после ареста из-за протестов

НИУ ВШЭ расторг договор с преподавателем Анной Велликок, которую арестовали на 14 суток за репост видеообращения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст признал организацию иноагентом) Алексея Навального перед несанкционированными акциями 23 января. Об этом сообщила пресс-служба ВШЭ, пишет студенческое издание HSE Press.

В ВШЭ заявили, что из-за ареста не сможет вовремя провести свои занятия, перенести которые, как утверждают в вузе, невозможно из-за «интенсивности учебного плана». Как пояснила пресс-служба, Велликок не была штатным преподавателем, она работала в университете по гражданско-правовому договору и вела один короткий курс (в общем объеме 24 часов) для студентов магистратуры.

Преподавательница должна была провести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля. Однако 30 января Тверской районный суд Москвы арестовал Велликок на 14 суток, ее признали виновной в организации митинга (ч.3 ст. 20.2 КоАП) из-за репоста обращения Навального с призывом выйти на акцию протеста, сообщала «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Федора Сироша.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Это означает, что договор фактически не может быть исполнен со стороны Анны. В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор», — сообщила пресс-служба.

Задержания и стычки с ОМОНом на акциях протеста 31 января. Видео
Политика

В России прошли 23 и 31 января несанкционированные акции протеста в поддержку Навального, которого арестовали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления. В ходе акций 23 января, по данным «ОВД-Инфо» по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек, после акций 31 января — более 5 тыс. В МВД не приводили данных об общем числе задержанных на несогласованных протестах.

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ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный, обвиняя его в нарушении условий испытательного срока. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.

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