YouTube заблокировал разговор Навального с фигурантом расследования CNN

Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На YouTube больше не доступно видео разговора Алексея Навальногo с фигурантом расследования о его отравлении.

В качестве причины блокировки указано, что видео содержит материалы, принадлежащие американской корпорации ViacomCBS. Это медиаконгломерат из США, который, в частности, владеет кинокомпанией Paramount Pictures. Навальный в своем ролике использовал вставки из различных фильмов.

Отрывки из разговора Навального по-прежнему доступны на YouTube-каналах «Навальный Live» и The Insider.

РБК направил запрос в Google.