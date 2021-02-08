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Дело Навального ,  
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YouTube заблокировал разговор Навального с фигурантом расследования CNN

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На YouTube больше не доступно видео разговора Алексея Навальногo с фигурантом расследования о его отравлении.

В качестве причины блокировки указано, что видео содержит материалы, принадлежащие американской корпорации ViacomCBS. Это медиаконгломерат из США, который, в частности, владеет кинокомпанией Paramount Pictures. Навальный в своем ролике использовал вставки из различных фильмов.

Отрывки из разговора Навального по-прежнему доступны на YouTube-каналах «Навальный Live» и The Insider.

РБК направил запрос в Google.

Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином
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Фото:Павел Головкин / AP

Издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования 14 декабря 2020 года выпустили материал, в котором связывали отравление Навального с сотрудниками ФСБ.

Позже Навальный рассказал, что обзванивал фигурантов расследования, представляясь помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Максимом Сергеевичем Устиновым. Поговорить ему удалось только с Константином Кудрявцевым, которого авторы расследования относят к ФСБ.

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В ФСБ назвали разговор подделкой. Президент России Владимир Путин заявил, что все расследование случая с Навальным — это «легализация материалов американских спецслужб».

Навальному стало плохо в конце августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политик впал в кому. Сначала он лежал в российской больнице, затем оппозиционера перевезли в Берлин. Западные специалисты нашли в анализах пациента следа яда группы «Новичок», российские врачи, работавшие с Навальным, отрицают наличие яда в его организме.

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