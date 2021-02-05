Адвокат главреда «Медиазоны» сообщил об обжаловании его ареста
Защита обжаловала решение Тверского районного суда Москвы об аресте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом РБК сообщил адвокат Федор Сирош.
«Жалоба будет рассмотрена 8 февраля в Мосгорсуде», — сказад Сирош.
В Мосгорсуде сообщили, что у них пока нет такой информации.
В жалобе адвокат привел 37 доводов в защиту Смирнова. Он просит признать решение Тверского суда незаконным и прекратить производство по делу.
Суд арестовал главреда «Медиазоны» на 25 суток 3 февраля. Полиция посчитала, что он нарушил правила организации или проведения митинга, установленные в ч. 8 ст. 20.2 КоАП.