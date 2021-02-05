Адвокат главреда «Медиазоны» сообщил об обжаловании его ареста

Сергей Смирнов (в центре) (Фото: пресс-служба Тверского суда / РИА Новости)

Защита обжаловала решение Тверского районного суда Москвы об аресте главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом РБК сообщил адвокат Федор Сирош.

«Жалоба будет рассмотрена 8 февраля в Мосгорсуде», — сказад Сирош.

В Мосгорсуде сообщили, что у них пока нет такой информации.

В жалобе адвокат привел 37 доводов в защиту Смирнова. Он просит признать решение Тверского суда незаконным и прекратить производство по делу.

Суд арестовал главреда «Медиазоны» на 25 суток 3 февраля. Полиция посчитала, что он нарушил правила организации или проведения митинга, установленные в ч. 8 ст. 20.2 КоАП.