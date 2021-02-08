В Москву пришло ультраполярное вторжение

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Начиная с ночи 7 февраля до ночи 10 февраля в Москве будет держаться аномально холодная погода. Температура воздуха в городе может опуститься до минус 30 градусов. Об этом РБК рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В среду днем будет такая короткая перебивка аномальных морозов: днем будет приниматься небольшой снег, и снег смягчит ультраполярное вторжение, будет сказываться влияние южного циклона. В четверг сохранится морозная погода, морозы будут порядка минус 20 — минус 25 градусов», — пояснила она. Ультрополярное вторжение — это процесс проникновения холодного воздуха из арктическое зоны в умеренные широты по направлению с северо-востока на юго-запад.

При этом к концу недели температура воздуха в городе составить порядка минус 12-15 градусов днем и около минус 20 градусов ночью. Кроме того, из-за влияния южного циклона в Москве обещают сильные снегопады с порывами ветра до 17м/с. Из-за этого морозы будут ощущаться еще холоднее.

Позднякова также предупредила, что метели могут спровоцировать не только пробки на дорогах, но и снежные заносы и снежный накат (слой уплотненного колесами машин снега толщиной до трех сантиметров).