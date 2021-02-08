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Общество ,  
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В Москву пришло ультраполярное вторжение

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Начиная с ночи 7 февраля до ночи 10 февраля в Москве будет держаться аномально холодная погода. Температура воздуха в городе может опуститься до минус 30 градусов. Об этом РБК рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В среду днем будет такая короткая перебивка аномальных морозов: днем будет приниматься небольшой снег, и снег смягчит ультраполярное вторжение, будет сказываться влияние южного циклона. В четверг сохранится морозная погода, морозы будут порядка минус 20 — минус 25 градусов», — пояснила она. Ультрополярное вторжение — это процесс проникновения холодного воздуха из арктическое зоны в умеренные широты по направлению с северо-востока на юго-запад.

В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание в Москве в конце недели
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

При этом к концу недели температура воздуха в городе составить порядка минус 12-15 градусов днем и около минус 20 градусов ночью. Кроме того, из-за влияния южного циклона в Москве обещают сильные снегопады с порывами ветра до 17м/с. Из-за этого морозы будут ощущаться еще холоднее.

Позднякова также предупредила, что метели могут спровоцировать не только пробки на дорогах, но и снежные заносы и снежный накат (слой уплотненного колесами машин снега толщиной до трех сантиметров).

Ранее Гидрометцентр сообщил, что с 20:00 7 февраля до 20:00 9 февраля в столичном регионе будет объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномального похолодания. Тогда синоптики сообщили, что самой холодной станет ночь с 8 на 9 февраля, когда температура опустится до минус 30 градусов. Также о похолодании на этой неделе москвичей предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это самые сильные морозы за последние десять лет.

погода мороз снегопад метель новости
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