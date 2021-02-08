Суд заочно арестовал «спонсора ФБК»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя ООО «Строй Инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, которого подозревают в мошенничестве. Об этом РБК сообщили в суде. Ранее СК сообщал, что бизнесмен спонсировал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом).

С ходатайством об аресте ранее обращался Следственный комитет. «В связи с объявлением Хоменко в международный розыск названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории России или с момента его экстрадиции на территорию России», — сообщили в суде.

Против Хоменко 30 января завели дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, вместе с соучастниками он похитил более 30 млн руб. из бюджета Московской области при помощи госконтрактов на капитальный ремонт Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Как уточнил СК, всего юридические лица под руководством Хоменко заключили десять таких контрактов в 2017, 2018 и 2019 годах, стоимость работ по документам отличалась от реальной.