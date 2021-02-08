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Дело Навального ,  
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Суд заочно арестовал «спонсора ФБК»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя ООО «Строй Инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, которого подозревают в мошенничестве. Об этом РБК сообщили в суде. Ранее СК сообщал, что бизнесмен спонсировал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом).

С ходатайством об аресте ранее обращался Следственный комитет. «В связи с объявлением Хоменко в международный розыск названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории России или с момента его экстрадиции на территорию России», — сообщили в суде.

СК завел дело о мошенничестве против «спонсора ФБК»
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Против Хоменко 30 января завели дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, вместе с соучастниками он похитил более 30 млн руб. из бюджета Московской области при помощи госконтрактов на капитальный ремонт Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Как уточнил СК, всего юридические лица под руководством Хоменко заключили десять таких контрактов в 2017, 2018 и 2019 годах, стоимость работ по документам отличалась от реальной.

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<p>Верховный суд Российской Федерации</p>

По данным следователей, сейчас бизнесмен находится на территории Украины. Его объявили в розыск.

Человек по имени Александр Хоменко упоминается в списке волонтеров и жертвователей в отчете ФБК за 2013 год.

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Несанкционированные митинги прошли в разных регионах России 23 и и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», 23 января всего задержали более 4 тыс. человек, 31 января их число перевалило за 5 тыс. Кроме того, около 2,5 тыс. человек задержали в Москве и Петербурге 2 февраля после решения суда отправить Навального в колонию на два года и восемь месяцев по делу «Ив Роше».

В Кремле заявили, что акции 23 января не были массовыми. «Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Навального задержали 17 января сразу по прилету из Берлина, где политик находился на лечении. ФСИН потребовала заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство.

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