В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ

Николай Бондаренко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко из-за его участия в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом РБК сообщила первый секретарь Саратовского обкома партии Ольга Алимова.

«Он сейчас находится во Фрунзенском РОВД, ему вменяют участие в митинге в поддержку Навального. Хотя он не участвовал, он как депутат выполнял свои функции: встречал людей [на акции], давал пояснения» — сказала она.

Алимова уточнила, что депутата будут судить сегодня, КПРФ выделила ему адвоката.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Саратовской области.

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