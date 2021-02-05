Суд отменил арест задержанного во время протестов преподавателя МГИМО

Супруга в разговоре с РБК отмечала, что у мужа диабет первого типа, при котором он должен вводить себе инсулин и через определенное время после этого есть необходимую дозу калорий. Позднее она добавила, что, по словам мужа, после задержания препараты, которые у него были с собой, ему выдавали по требованию.

Адвокат Тэвдоя-Бурмули Дмитрий Лапин рассказал РБК, что в протоколе были неправдободные сведения о том, что ученый «одновременно перекрывал движение к подземному и наземному переходу, автобусным остановкам, объектам транспортной инфраструктуры». «Мой подзащитный, получается, объемом в кубический километр товарищ, который может перекрыть все и вся», — отметил он. Он также заметил, что в ОВД Тэвдою-Бурмули не разъяснялись права, а протокол составлен с нарушениями — в частности, там не указаны свидетели и потерпевшие.

«На все доводы защиты в постановлении указано, что они опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств. При этом ни одно из конкретных доказательств там не указано. <...> Все, что фигурирует в протоколе — просто голословные измышления сотрудников полиции, не подкрепленные никакими доказательствами», — сказал Лапин.

В среду, 3 февраля, Бабушкинский суд назначил Тэвдой-Бурмули 12 суток ареста за участие в несогласованной акции, затем его перевели в спецприемник в Сахарово, где он провел больше суток. Адвокат Лапин заявил РБК, что, принимая решение о назначении наказания, суд не дал возможности предоставить медицинские документы. Сахарный диабет с осложнениями входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию административного ареста, подчеркнул он.

По последним данным Мосгорсуда, в связи с несогласованными акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального столичные суды арестовали 972 человека. Всего в Москве с 23 января по 2 февраля в суды поступило 4908 дел об административных правонарушениях. Из них 54 дела (35 уже рассмотрены) — по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 4854 дела (рассмотрены 2169) — по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации митинга). Остальные материалы находятся в производстве судов.