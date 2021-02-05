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Суд отменил арест задержанного во время протестов преподавателя МГИМО

Александр Тэвдой-Бурмули
Александр Тэвдой-Бурмули (Фото: tevdoyburmuli / Instagram)

Суд в Москве отменил арест на 12 суток для задержанного на несанкционированных акциях протеста доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Лапин.

«Суд отменил решение в части назначения наказания, Александр Тэвдой-Бурмули был освобожден в зале суда», — рассказал он.

Аналогичную информацию передала его супруга Анна Пожидаева. «По апелляции принято решение освободить из-под стражи», — сообщила жена.

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Фото:moscowmap / Telegram

Преподавателя МГИМО задержали 31 января вместе с младшей дочерью, после того как они вышли из «Макдональдса» на Красносельской улице и прошлись по тротуару. Затем их задержали. Другая дочь Тэвдой-Бурмули рассказала РБК, что отец с сестрой не выходили на связь почти двое суток.

Супруга в разговоре с РБК отмечала, что у мужа диабет первого типа, при котором он должен вводить себе инсулин и через определенное время после этого есть необходимую дозу калорий. Позднее она добавила, что, по словам мужа, после задержания препараты, которые у него были с собой, ему выдавали по требованию.

Адвокат Тэвдоя-Бурмули Дмитрий Лапин рассказал РБК, что в протоколе были неправдободные сведения о том, что ученый «одновременно перекрывал движение к подземному и наземному переходу, автобусным остановкам, объектам транспортной инфраструктуры». «Мой подзащитный, получается, объемом в кубический километр товарищ, который может перекрыть все и вся», — отметил он. Он также заметил, что в ОВД Тэвдою-Бурмули не разъяснялись права, а протокол составлен с нарушениями — в частности, там не указаны свидетели и потерпевшие.

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«На все доводы защиты в постановлении указано, что они опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств. При этом ни одно из конкретных доказательств там не указано. <...> Все, что фигурирует в протоколе — просто голословные измышления сотрудников полиции, не подкрепленные никакими доказательствами», — сказал Лапин.

В среду, 3 февраля, Бабушкинский суд назначил Тэвдой-Бурмули 12 суток ареста за участие в несогласованной акции, затем его перевели в спецприемник в Сахарово, где он провел больше суток. Адвокат Лапин заявил РБК, что, принимая решение о назначении наказания, суд не дал возможности предоставить медицинские документы. Сахарный диабет с осложнениями входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию административного ареста, подчеркнул он.

По последним данным Мосгорсуда, в связи с несогласованными акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального столичные суды арестовали 972 человека. Всего в Москве с 23 января по 2 февраля в суды поступило 4908 дел об административных правонарушениях. Из них 54 дела (35 уже рассмотрены) — по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 4854 дела (рассмотрены 2169) — по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации митинга). Остальные материалы находятся в производстве судов.

Авторы
Елизавета Ламова, Роман Котерев
МГИМО арест сахарный диабет
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