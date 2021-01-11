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Бизнес ,  
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Эксперты предупредили о росте цен на топливо в России

Еще в ноябре цены на АИ-95 и АИ-92 устойчиво снижались, однако с начала декабря они повысились на 8%. Тренд на увеличение цен на бензин может укрепиться за счет повышения цен на нефть и слабого рубля, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В январе оптовые цены на топливо в России могут взлететь вслед за ростом цены на нефть. Цены на топливо на бирже СПбМТСБ возобновили рост еще в конце прошлого года, что объясняется снижением предложения на внутреннем рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет».

Еще в ноябре цены на АИ-95 и АИ-92 устойчиво снижались. Пик цен был пройден в июне и июле, после того как нефтяные компании увеличили выпуск топлива, в результате чего рынок стал постепенно стабилизироваться. Однако с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. «Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет», — пишет издание.

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Фото:Георгий Гранин / РИА Новости

Объем продаж бензина на СПбМТСБ с 21 по 25 декабря в среднесуточном выражении упал относительно предыдущей недели на 15%. В «Петромаркете» считают, что это, скорее всего, произошло из-за того, что производители увеличили отгрузки продукта на экспорт, поскольку внутренний рынок уже на протяжении шести с половиной недель проигрывал в доходности экспортной альтернативе.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса — филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (ЦДУ ТЭК), с 16 по 22 декабря выпуск бензина в России увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей, при этом его поставки на внутренний рынок снизились на 2,2%, а запасы на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах — на 3,6%. Эксперты «Петромаркета» считают, что спад предложения бензина происходил на фоне обычного предновогоднего оживления спроса на топливо со стороны отечественных автомобилистов. Повышенный спрос предъявляют и независимые операторы мелкооптового рынка автобензина, подстегиваемые ожиданием роста цен в январе из-за повышения с 2021 года акцизов на моторные топлива.

Как отмечает «Коммерсантъ», тренд на увеличение цен на бензин может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале года почти на 10%, до $56 за баррель. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился. В результате экспорт бензина становится для нефтяных компаний еще более выгодным.

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Консультант Vygon ConsUlting Евгений Тыртов в беседе с «Коммерсантом» заявил, что по сравнению со средними значениями декабря европейские котировки на автобензин подросли почти на 15%, а на дизельное топливо — на 9%. Помимо этого, из-за налогового маневра в январе снизилась пошлина на нефть и нефтепродукты. По его мнению, под влиянием этих факторов выросла экспортная альтернатива, а вслед за ней ожидается рост оптовых котировок на внутреннем рынке. Также с начала года были проиндексированы акцизы на 4%, что также скажется на росте цен на оптовом рынке, считает он.

Автор
Михаил Юшков
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