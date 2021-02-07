В Иране назвали дату начала вакцинации от коронавируса «Спутником V»

Фото: Maryam Kamyab / Wana / Reuters

Вакцинация против коронавируса российским препаратом «Спутник V» начнется в Иране в ближайший вторник. Об этом сообщил иранский министр здравоохранения Сейед Намаки, передает агентство IRNA.

«Вакцинация российским препаратом «Спутник V» начнется во вторник, 9 февраля», — сказал Намаки.

По его словам, в первую очередь будет вакцинирован медперсонал отделений интенсивной терапии. На следующем этапе вакцину получит «остальной медперсонал, граждане, находящиеся в домах престарелых, и люди старше 65 лет».

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Иране 26 января. Спустя несколько дней представители России и Ирана подписали договор о поставках этого препарата. Посол Ирана в Москве Казем Джалали говорил, что первая партия российской вакцины должна быть поставлена в Иран до 4 февраля, вторая партия отправится к 20 февраля, а третья — к концу февраля.