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Пандемия коронавируса ,  
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Иран закупит партию вакцины AstraZeneca в обход запрета верховного лидера

В начале января аятолла Али Хаменеи запретил импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США, однако иранский Минздрав нашел лазейку, с помощью которой будет произведена поставка партии вакцины AstraZeneca
Фото: Abdeljalil Bounhar / AP
Фото: Abdeljalil Bounhar / AP

Англо-шведская компания AstraZeneca поставит Ирану 4,2 млн доз вакцины от коронавируса. Об сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, это произойдет в обход запрета, который установил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По словам министра, поставка препарата ожидается в конце этого месяца. Это стало возможным благодаря поддерживаемому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Иране
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В начале января верховный лидер Ирана запретил ввоз в страну вакцин от коронавируса из Великобритании и США. «Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой ужасной ситуации с коронавирусом в США. Я им не очень-то доверяю. Иногда они хотят попробовать вакцину на других нациях», — объяснил свое решение Хаменеи. В то же время он добавил, что если в других странах появится вакцина, которой можно доверять, то проблем с ее приобретением не будет.

На прошлой неделе Bloomberg написал, что Иран нашел лазейку, с помощью которой в страну может быть поставлена партия вакцины AstraZeneca. Тогда, как отмечало агентство, член оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Иране Мину Мохраз охарактеризовал AstraZeneca как «шведскую компанию», явно пытаясь дистанцировать фармацевтического гиганта от запрета аятоллы.

Россия и Иран договорились о поставках вакцины против коронавируса
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Глава отдела по связям с общественностью Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в беседе с «РИА Новости» пояснил, что запрет на поставки касается только тех партий вакцин, которые были непосредственно произведены на территории США и Великобритании. По его словам, Тегеран рассчитывает получить из-за рубежа в феврале порядка 40 млн доз вакцины от коронавируса для готовящейся на территории страны вакцинации. Он отметил, что к концу весны у Ирана будет готово несколько своих вакцин.

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26 января в Иране была успешно зарегистрирована российская вакцина «Спутник V». Спустя несколько дней представители России и Ирана подписали договор о поставках этого препарата. Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что первая партия российской вакцины должна быть поставлена в Иран до 4 февраля, вторая партия отправится к 20 февраля, а третья — к концу февраля.

Автор
Михаил Юшков
Иран вакцина коронавирус COVID-19
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