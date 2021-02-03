Иран закупит партию вакцины AstraZeneca в обход запрета верховного лидера

В начале января аятолла Али Хаменеи запретил импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США, однако иранский Минздрав нашел лазейку, с помощью которой будет произведена поставка партии вакцины AstraZeneca

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Англо-шведская компания AstraZeneca поставит Ирану 4,2 млн доз вакцины от коронавируса. Об сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, это произойдет в обход запрета, который установил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По словам министра, поставка препарата ожидается в конце этого месяца. Это стало возможным благодаря поддерживаемому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса.

В начале января верховный лидер Ирана запретил ввоз в страну вакцин от коронавируса из Великобритании и США. «Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой ужасной ситуации с коронавирусом в США. Я им не очень-то доверяю. Иногда они хотят попробовать вакцину на других нациях», — объяснил свое решение Хаменеи. В то же время он добавил, что если в других странах появится вакцина, которой можно доверять, то проблем с ее приобретением не будет.

На прошлой неделе Bloomberg написал, что Иран нашел лазейку, с помощью которой в страну может быть поставлена партия вакцины AstraZeneca. Тогда, как отмечало агентство, член оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Иране Мину Мохраз охарактеризовал AstraZeneca как «шведскую компанию», явно пытаясь дистанцировать фармацевтического гиганта от запрета аятоллы.