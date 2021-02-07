В США при сходе лавины погибли четыре человека

В горах американского штата Юта в результате схода лавины погибли четыре лыжника, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местных правоохранительных органов.

Трагедия произошла на территории каньона Миллкрик неподалеку от города Солт-Лейк-Сити. Всего под лавину попали восемь человек, им было от 20 до 30 лет, четверым из них удалось спастись. Они получили легкие травмы, с места происшествия их эвакуировали на вертолете.

Телеканал уточнил, что ранее местные власти предупреждали об угрозе схода лавин в этом районе. В свою очередь, губернатор штата Юта Спенсер Кокс в Twitter предупредил, что в штате по-прежнему остается высокая опасность схода лавины. «Поскольку сейчас опасность схода лавины высока, будьте предельно осторожны», — написал глава штата.

Ранее снежная лавина сошла на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в российском городе Норильске, на территории которого располагались туристические дома. Три человека, в том числе один ребенок, погибли, еще двое пострадали.