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Швейцарские ученые установили причину трагедии группы Дятлова

Швейцарские исследователи подтвердили версию схода снежной лавины на палатку группы Игоря Дятлова в 1959 году. Статью с выводами ученых опубликовал научный журнал Communications Earth & Environment.

Исследователи выяснили, что лавина возникла на относительно пологом холме из-за мощных ветров и действий самих туристов, установивших палатку в неудачном месте. «Если бы Дятлов и его группа не очистили часть склона холма от снега при установке палатки, никакой трагедии бы не случилось. Это было главной, но не единственной причиной начала лавины», — говорится в публикации.

На Урале умер первым нашедший палатку группы Дятлова турист
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По данным ученых, из-за сильных катабатических ветров (плотный и холодный воздушный поток, направленный вниз по склонам) на той части холма, нависавшей над палаткой, оказалось много снега. Спустя некоторое время в снежном пласте появилась трещина, после чего он раскололся и упал.

Девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибли в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м). В память о погибших расположенный неподалеку перевал получил название «перевал Дятлова».

Согласно официальной версии Генпрокуратуры, туристы погибли из-за холода. Сообщалось, что онипокинули палатку из-за снежной лавины, а потом не смогли ее найти и погибли. Однако существуют альтернативные теории, в том числе предположения, что группа оказалась в зоне испытания неизвестного оружия или подверглась паранормальным явлениям. В июле 2020 года Генпрокуратура сообщила, что вопрос о причинах гибели туристов на перевале окончательно закрыт.

ученые перевал Дятлова лавина
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