Общество , 06 фев, 19:03
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Саакашвили предупредил Киев о потере Мариуполя и Херсона в будущем
Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина лишится городов Мариуполь и Херсон, которые отойдут России. Об этом политик заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина». Заявление прозвучало после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK сроком на пять лет, которое поддержал президент Владимир Зеленский.
По мнению Саакашвили, Москве необходим «плацдарм» на Украине, чтобы содержать Крым, включая снабжение его водой.
«Им нужно обязательно контролировать Мариуполь и Херсон», — заявил он.
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