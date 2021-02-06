Саакашвили предупредил Киев о потере Мариуполя и Херсона в будущем

Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / NurPhoto via ZUMA Press / ТАСС)

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина лишится городов Мариуполь и Херсон, которые отойдут России. Об этом политик заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина». Заявление прозвучало после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK сроком на пять лет, которое поддержал президент Владимир Зеленский.

По мнению Саакашвили, Москве необходим «плацдарм» на Украине, чтобы содержать Крым, включая снабжение его водой.

«Им нужно обязательно контролировать Мариуполь и Херсон», — заявил он.

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