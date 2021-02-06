Мьянма зарегистрировала российскую вакцину против COVID-19

В начале февраля один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины. Согласно данным, эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.

В январе в России началась массовая вакцинация против COVID-19. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не исключает, что все желающие россияне смогут привиться еще до начала лета.