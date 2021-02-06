Мьянма зарегистрировала российскую вакцину против COVID-19
Мьянма зарегистрировала вакцину против COVID-19 «Спутник V», сообщается в Twitter-аккаунте Sputnik V.
В сообщении отмечается, что страна стала 21-м государством, зарегистрировавшим российский препарат.
Применение вакцины «Спутник V» ранее было одобрено в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане.
В России о регистрации первой в мире вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, президент Владимир Путин объявил в середине августа.