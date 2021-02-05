Минздрав Ливана одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Ливана одобрило использование российской вакцины «Спутник V» с условием, что она будет импортироваться в страну от «сертифицированной стороны». Об этом сообщает Национальное информационное агентство страны. В РФПИ факт одобрения подтвердили.

Вакцинация будет осуществляться под наблюдением Национального комитета здравоохранения. Также страной рассматривается регистрация китайской вакцины Sinopharm.

3 февраля и.о. министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахби и посол России обсудили регистрацию вакцины. Также ливанский МИД попросил предоставить стране 200 тыс. доз препарата.

Предварительные результаты третьей фазы испытаний показали, что эффективность вакцины «Спутник V» превысила 91% при минимальных побочных эффектах. Применение российской разработки уже одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Тунисе, Никарагуа и Венгрии. 26 января глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» при поддержке РФПИ скоро зарегистрируют в 25 странах. В РФПИ также сообщили, что «Спутник V» могут одобрить в ЕС после одобрения препарата в Европейской медицинской ассоциации.