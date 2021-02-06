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Дело Навального ,  
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Украинский МИД выразил солидарность с высланными из России дипломатами

МИД Украины выразил солидарность с высланными из России дипломатами Германии, Швеции и Польши за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву», — говорится в заявлении министерства.

В МИД также подчеркнули, что причины для высылки дипломатов являются надуманными.

Ранее с аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Вашингтон счел действия российских властей неоправданными.

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Фото:Pool / Reuters

О высылке дипломатов Швеции, ФРГ и Польши стало известно на фоне переговоров главы российского дипведомства Сергея Лаврова с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. Дипломатов объявили персонами нон грата, им предписано в ближайшее время покинуть территорию России.

МИД России пояснил, что участие иностранных дипломатов в незаконных акциях является «неприемлемым и и не соответствует их дипломатическому статусу».
МИД Швеции заявил, его дипломаты не участвовали в протестных акциях, а также предупредил об ответных мерах. Министр иностранных дел ФРГ Хайхо Маас также предупредил Россию об ответных действиях и  подчеркнул, что сотрудник посольства Германии в Москве выполнял свою работу и «законным путем получал информацию о происходящем в стране». Аналогичное заявление выпустил МИД Польши.

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За последние недели в России прошли несколько несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального — 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», на протестах 23 января задержали более 4 тыс. человек в 125 городах. На последующих протестах, 32 января и 2 февраля число задержанных составило 5,7 тыс. и более 1,4 тыс. соответственно. После акций протеста были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, о нарушении санитарных норм, о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, о хулиганстве, вандализме, повреждении имущества, а также по другим статьям. Возбуждены сотни административных производств. 

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