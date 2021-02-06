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Политика ,  
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В Вашингтоне осудили высылку из России трех европейских дипломатов

Вашингтон считает неоправданными действия российских властей, которые решили выслать из России дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их участия в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами», — указал он.

Россия вышлет трех европейских дипломатов после митингов
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Госсекретарь назвал подобный шаг неоправданным и необоснованным. По мнению Блинкена, таким образом Россия вновь нарушила свои международные обязательства.

МИД России пояснил, что участие иностранных дипломатов в незаконных акциях является «неприемлемым и и не соответствует их дипломатическому статусу». В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях дипломаты объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию России.

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МИД Швеции, как передает «Интерфакс», отрицает участие своего дипломата из петербургского генконсульства в акции протеста. «Министерство решительно отвергает заявления российской стороны, что дипломат принимал участие в митинге в России», — указало ведомство, отметив, что имеет право на ответные меры.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что сотрудник посольства Германии в Москве выполнял свою работу и «законным путем получал информацию о происходящем в стране». Маас также пообещал, что действия России не останутся без ответа. В том же ключе отреагировал МИД Польши.

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