В Вашингтоне осудили высылку из России трех европейских дипломатов

Вашингтон считает неоправданными действия российских властей, которые решили выслать из России дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их участия в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами», — указал он.

Госсекретарь назвал подобный шаг неоправданным и необоснованным. По мнению Блинкена, таким образом Россия вновь нарушила свои международные обязательства.

МИД России пояснил, что участие иностранных дипломатов в незаконных акциях является «неприемлемым и и не соответствует их дипломатическому статусу». В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях дипломаты объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию России.