Колумнист Bloomberg предрек закрытие Nord Stream-2 после ухода Меркель

После отставки канцлера Германии Ангелы Меркель будущее российского газопровода «Северный поток — 2» окажется под угрозой и, скорее всего, германские власти не дадут проекту зеленый свет. Об этом пишет бывший главный редактор ежедневной деловой газеты Германии Handelsblatt Андреас Клут в колонке для американского Bloomberg.

По его мнению, Германия выступает за строительство трубопровода практически единственной среди западных стран. Меркель настаивает, что к нему нужно относится как к коммерческому проекту, в который политики не должны вмешиваться. «Северный поток — 2» выгоден Германии, поскольку обеспечит ее дешевым российским газом и поможет стране перейти с угля и атомной энергии на возобновляемые источники.

В то же время США и Европарламент придерживаются иных взглядов. Для Вашингтона «Северный поток -2» — это геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Восточной Европы.

Кроме того, отмечает Клут, свою роль играют последние события вокруг отравления, а затем ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Они могут повлечь новые антироссийские санкции Евросоюза.