Адвокат сообщил об этапировании Ефремова из белгородской колонии

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за участие в ДТП со смертельным исходом, был этапирован из колонии общего режима ИК-4, которая находится в Белгородской области. Об этом РБК сообщил адвокат Ефремова Петр Хархорин.

«Михаила Ефремова вчера вечером забрали из белгородской колонии, он успел позвонить жене и сказать, что его куда-то этапируют», — сказал адвокат. По его словам, проблем в колонии у актера не было, о желании у Ефремова перевестись из колонии ему неизвестно.

Издание Life со ссылкой на источник пишет, что Ефремова этапируют в Москву. В свою очередь, Хархорин не смог подтвердить эту информацию. Директор артиста Татьяна Глаголева сообщила РБК, что не обладает информацией о переводе Ефремова.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН по Белгородской области и пресс-службу УФСИН по Москве.