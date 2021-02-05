Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Суд отложил заседание по делу об оскорблении Навальным ветерана Политика, 18:21 Российские биатлонисты выступят на ЧМ под видоизмененным логотипом СБР Спорт, 18:13 Власти направят более ₽500 млрд на модернизацию здравоохранения Общество, 18:13 Суд возобновил рассмотрение раздела имущества Петросяна и Степаненко Общество, 18:05 1 тыс. спутников на орбите: почему Starlink Маска будет монополистом Индустрия 4.0, 18:00  Адвокат сообщил об этапировании Ефремова из белгородской колонии Общество, 17:59 Стали известны составы команд Медведевой и Загитовой на командном турнире Спорт, 17:57 Олимпийский комитет России получил приглашение на Игры-2022 в Пекине Спорт, 17:54 Адвокат главреда «Медиазоны» сообщил об обжаловании его ареста Общество, 17:53 Курс Ethereum впервые превысил $1,7 тыс. Крипто, 17:50 В Петербурге арестовали напавшего на росгвардейца на акции протеста Политика, 17:46 Российский чемпион UFC назвал ситуацию в России «ненормальной» Спорт, 17:40 В Барселоне предложили запретить краткосрочную аренду квартир туристам Общество, 17:39 В Москве задержали 25 участников фотосессии в форме ОМОНа Политика, 17:22
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат сообщил об этапировании Ефремова из белгородской колонии

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за участие в ДТП со смертельным исходом, был этапирован из колонии общего режима ИК-4, которая находится в Белгородской области. Об этом РБК сообщил адвокат Ефремова Петр Хархорин.

«Михаила Ефремова вчера вечером забрали из белгородской колонии, он успел позвонить жене и сказать, что его куда-то этапируют», — сказал адвокат. По его словам, проблем в колонии у актера не было, о желании у Ефремова перевестись из колонии ему неизвестно.

Ефремова этапировали в колонию и поместили на карантин
Общество
Михаил Ефремов

Издание Life со ссылкой на источник пишет, что Ефремова этапируют в Москву. В свою очередь, Хархорин не смог подтвердить эту информацию. Директор артиста Татьяна Глаголева сообщила РБК, что не обладает информацией о переводе Ефремова.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН по Белгородской области и пресс-службу УФСИН по Москве.

8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Актер выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался в фургон, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер в больнице, его вдову, сына и брата признали потерпевшими по делу.

Позднее судмедэкспертиза установила, что за рулем Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и дал ему восемь лет колонии общего режима. В октябре апелляция сократила срок заключения до 7,5 года. В ноябре актера этапировали в колонию в Белгородской области.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции
Михаил Ефремов этап Белгородская область новости
Материалы по теме
Добровинский сообщил об извинениях Ефремова за высказывания в суде
Общество
Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Захарова
Общество
Владелец участвовавшей машины в ДТП с Ефремовым оценил ущерб в ₽1 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter