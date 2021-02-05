Мурашко сообщил об уменьшении на треть числа зараженных COVID-19

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Число больных COVID-19 за последние три недели сократилось более чем на 30%, сказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%», — сказал он.

Всего под наблюдением остается почти 800 тыс. человек, уточнил министр здравоохранения. «Цифра остается высокой», — отметил Мурашко.

Ранее на этой неделе Мурашко говорил, что в российских регионах свободны более трети коек для пациентов с коронавирусом. 28 января об отступлении пандемии сказал президент России Владимир Путин. Он также добавил, что «расслабляться преждевременно».