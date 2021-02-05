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Авария с топливом в Норильске ,  
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Прокуратура продолжит надзор за восстановлением экологии в Норильске

Норникель GMKN ₽25 026 -2,87% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Надзор за восстановлением экологической обстановки в районе Норильска после решения суда по делу об аварии на ТЭЦ-3 будет продолжен. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России в Telegram.

«Органами прокуратуры края надзорные мероприятия по восстановлению экологической обстановки в Норильском промышленном районе будут продолжены», — говорится в сообщении. В ведомстве проконтролируют выполнение приятых ранее мер, включая вопросы возмещения вреда, причиненного природе, исполнение планов рекультивации территории и утилизации промышленных отходов, образовавшихся в результате загрязнения.

«Норникель» завершил основные этапы устранения последствий аварии на ТЭЦ
Общество
Фото:nornickel.ru

Ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля», Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК), выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая прошлого года. Иск к компании подало Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Ведомство требовало взыскать с компании 148 млрд руб.

Что известно про аварию

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино, следует из иска. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента.

Из-за разлива топлива загорелся автомобиль, проезжавший мимо ТЭЦ, возник пожар на площади 300 кв. м, который затем был потушен. Ростехнадзор по итогам проведенного расследования сделал вывод, что причина аварии — недостатки при конструировании свайного основании резервуара, а также дефекты при его строительстве и изношенность оборудования. Также ведомство выявило нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году. По версии Потанина, авария могла произойти из-за аномально теплой погоды, вследствие которой произошло таяние вечной мерзлоты, и опоры цистерны с топливом просели. Но Ростехнадзор не обнаружил признаков деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории.

Для компенсации ущерба «Норникель» уже создал резерв в размере $2,1 млрд руб. Она будет зачислена в федеральный бюджет согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс. При этом НТЭК сообщила, что на ликвидацию последствий аварии компания, по состоянию на 22 января, потратила около 4,8 млрд руб.

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