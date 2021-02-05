Прокуратура продолжит надзор за восстановлением экологии в Норильске

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Надзор за восстановлением экологической обстановки в районе Норильска после решения суда по делу об аварии на ТЭЦ-3 будет продолжен. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России в Telegram.

«Органами прокуратуры края надзорные мероприятия по восстановлению экологической обстановки в Норильском промышленном районе будут продолжены», — говорится в сообщении. В ведомстве проконтролируют выполнение приятых ранее мер, включая вопросы возмещения вреда, причиненного природе, исполнение планов рекультивации территории и утилизации промышленных отходов, образовавшихся в результате загрязнения.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля», Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК), выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая прошлого года. Иск к компании подало Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Ведомство требовало взыскать с компании 148 млрд руб.