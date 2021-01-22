Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставке российской вакцины от коронавируса Спутник V в Венгрию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова передала РБК пресс-служба ведомства.

«Этому предшествовала кропотливая работа экспертов и венгерской стороны, и российской стороны. Хотел бы отметить, что венгерские эксперты посетили и институт Гамалеи, разработчика вакцины, и познакомились с клиническими исследованиями, проводимыми в Российской Федерации», — сказал Мурашко.

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