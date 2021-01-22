Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли Общество, 11:19 Вратарь 3-го дивизиона побил рекорд в Кубке Испании против «Барселоны» Спорт, 11:18 Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины «Спутник V» Общество, 11:17 ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества Финансы, 11:16 Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса Общество, 11:13 Власти Москвы раскрыли объемы выдачи льготной ипотеки Недвижимость, 11:11 Власти предложили родителям отвлечь детей от митинга играми и готовкой Политика, 11:08 Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 11:08 За сутки в России от коронавируса умерли 580 человек Общество, 11:07 Как справляться с резким ростом цен на грузоперевозки Pro, 11:07 В России за сутки выявили 21,5 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 11:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 января Общество, 11:04 Система быстрых платежей: зачем она нужна и как меняет рынок переводов Индустрия 4.0, 11:00  СМИ узнали о планах выпустить приквел «Игры престолов» Общество, 10:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины «Спутник V»

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставке российской вакцины от коронавируса Спутник V в Венгрию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова передала РБК пресс-служба ведомства.

«Этому предшествовала кропотливая работа экспертов и венгерской стороны, и российской стороны. Хотел бы отметить, что венгерские эксперты посетили и институт Гамалеи, разработчика вакцины, и познакомились с клиническими исследованиями, проводимыми в Российской Федерации», — сказал Мурашко.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter