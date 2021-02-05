Панама решила закупить 3 млн доз вакцины «Спутник V»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Ветеран потребовал публичных извинений от Навального за клевету Общество, 13:57 Превентивная медицина: как часто обследоваться и сохранять здоровье Партнерский материал, 13:52 Члены СПЧ поспорили из-за заявления по протестам Политика, 13:52 Сборная России сыграет против Германии в полуфинале ATP Cup Спорт, 13:45 Во Львове облили краской памятник Бандере Общество, 13:41 Кремль отреагировал на слова Волкова о приостановке акций протеста Политика, 13:41 МВД опровергло сообщения о полицейских, съевших продукты для задержанных Общество, 13:26 Мантуров объяснил необходимость инструмента запрета экспорта ДСП Бизнес, 13:24 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 13:23 Акции «Норникеля» подешевели после решения суда о штрафе в ₽146 млрд Инвестиции, 13:12 Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях с Евросоюзом Политика, 13:09 Правительство решило вновь перенести перепись населения из-за пандемии Общество, 13:00 Кремль разъяснил критерии оценки работы губернаторов Политика, 12:56 Мазепин будет выступать в «Формуле-1» без флага и гимна Спорт, 12:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Панама решила закупить 3 млн доз вакцины «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Панама планирует закупить 3 млн доз российской вакцины «Спутник V». Соответствующее письмо Российскому фонду прямых инвестиций направил глава панамского Минздрава Луис Сукр. Документ цитируют Reuters, La Estrella de Panama и La Prensa.

«Наше географическое положение делает нас одним из наиболее важных центров воздушного, наземного и морского сообщения в регионе и подвергает нас большему риску, чем остальные страны», — приводит Reuters отрывок из документа.

В России выявили 16,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Согласно сообщению агентства, правительство Панамы намерено выдать «Спутнику V» лицензию на экстренное использование препарата.

Население Панамы составляет 4,25 млн человек.

Ранее, 2 февраля, медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», проведенной московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Исследование показало 91,6-процентную эффективность вакцины против COVID-19. В ВОЗ сочли приведенные данные доказательством эффективности препарата.


3 февраля экстренное использование «Спутника V» одобрила Мексика. В РФПИ тогда отмечали, что страна стала первой в Северной Америке и 17-й в мире, которая выдала регистрацию препарату.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Станет ли это десятилетие повторением «ревущих двадцатых» — Bloomberg Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

вакцина Панама коронавирус Спутник V
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 февраля
Общество
В России выявили 16,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Общество
В России утвердили «эталонный» штамм коронавируса SARS-CoV-2
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter