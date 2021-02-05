Панама решила закупить 3 млн доз вакцины «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Панама планирует закупить 3 млн доз российской вакцины «Спутник V». Соответствующее письмо Российскому фонду прямых инвестиций направил глава панамского Минздрава Луис Сукр. Документ цитируют Reuters, La Estrella de Panama и La Prensa.

«Наше географическое положение делает нас одним из наиболее важных центров воздушного, наземного и морского сообщения в регионе и подвергает нас большему риску, чем остальные страны», — приводит Reuters отрывок из документа.

Согласно сообщению агентства, правительство Панамы намерено выдать «Спутнику V» лицензию на экстренное использование препарата.

Население Панамы составляет 4,25 млн человек.