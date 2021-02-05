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Мишустин сообщил о разработке сервиса по поиску работы в странах ЕАЭС

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В начале 2022 года планируется завершить разработку приложения «Работа в ЕАЭС», с помощью которого можно найти вакансии в странах «пятерки», оформить необходимые документы и облегчить себе поиск жилья. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики», его слова передает пресс-служба правительства.

«Планируем завершить этот сервис в начале следующего года и рассчитываем, что к нему присоединятся и другие государства «пятерки». Тогда мы действительно создадим единый рынок труда нашего Союза», — сказал Мишустин.

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Фото:Peter Steffen / dpa / Global Look Press

По его словам, планируется, что «за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов» ЕАЭС.

Также Мишустин заявил, что с 1 февраля все граждане России, Армении и Белоруссии смогут использовать для поездок в эти страны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». По его словам, для путешествий необходимо загрузить мобильное приложение, выбрать в нем лабораторию, где можно сделать ПЦР-тест, пройти тестирование и при отрицательном результате отправиться в поездку. Российский премьер выразил надежду, что к приложению присоединятся Казахстан и Киргизия.

Михаил Мишустин ЕАЭС поиск работы
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