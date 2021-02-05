Мишустин призвал все страны ЕАЭС подключиться к приложению для поездок

Сейчас приложением для международных поездок «Путешествую без COVID-19» пользуются граждане России, Белоруссии, Армении. Премьер Мишустин призвал Казахстан и Киргизию присоединиться к этой цифровой платформе

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

С 1 февраля все граждане России, Армении и Белоруссии смогут использовать для поездок в эти страны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом на форуме Digital Almaty 2021 объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Трансляция выступления премьера шла на YouTube-канале форума.

«Соответственно, для граждан союза для въезда в Россию с территории Армении и Белоруссии это уже сейчас открыто», — заявил Мишустин. Он отметил, что для этого необходимо загрузить мобильное приложение, выбрать в нем лабораторию, где можно сделать ПЦР-тест, после этого пройти тестирование и, при отрицательном результате, можно лететь в Россию.

«Мы очень надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к этому в ближайшее время, и также просто жители всех наших уважаемых стран-партнеров смогут приезжать в Россию», — добавил глава кабмина.

Мишустин анонсировал еще одну новинку — уже в начале 2022 года должно заработать приложение «Работа в ЕАЭС». «Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтобы найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку, оно поможет также с выбором жилья», — рассказал Мишустин.