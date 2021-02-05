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Экономика ,  
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Мишустин призвал все страны ЕАЭС подключиться к приложению для поездок

Сейчас приложением для международных поездок «Путешествую без COVID-19» пользуются граждане России, Белоруссии, Армении. Премьер Мишустин призвал Казахстан и Киргизию присоединиться к этой цифровой платформе
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

С 1 февраля все граждане России, Армении и Белоруссии смогут использовать для поездок в эти страны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом на форуме Digital Almaty 2021 объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Трансляция выступления премьера шла на YouTube-канале форума.

«Соответственно, для граждан союза для въезда в Россию с территории Армении и Белоруссии это уже сейчас открыто», — заявил Мишустин. Он отметил, что для этого необходимо загрузить мобильное приложение, выбрать в нем лабораторию, где можно сделать ПЦР-тест, после этого пройти тестирование и, при отрицательном результате, можно лететь в Россию.

«Мы очень надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к этому в ближайшее время, и также просто жители всех наших уважаемых стран-партнеров смогут приезжать в Россию», — добавил глава кабмина.

Мишустин анонсировал еще одну новинку — уже в начале 2022 года должно заработать приложение «Работа в ЕАЭС». «Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтобы найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку, оно поможет также с выбором жилья», — рассказал Мишустин.

Правительство ввело новые условия для въезда граждан ЕАЭС в Россию
Общество
Фото:Владимир Горовых / РИА Новости

«Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран, мы к этому уже приступили, чтобы уже все в порядке было с въездом», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что цифровые решения стали связующим звеном общества в период пандемии. Всеобъемлющая цифровизация, по его словам, должна стать движущей силой развития ЕАЭС, а страны, которые не имеют своих цифровых платформ, попадут в зависимость от поставщиков цифровых решений.

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Премьер 27 января подписал распоряжение, согласно которому гражданам государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), разрешат въезжать в Россию через территории Белоруссии и Армении. Въезжающие должны предоставить отрицательный тест на коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».

1 февраля Sputnik Армения писал, что приложение «Путешествую без COVID-19» к тому времени установили на своих смартфонах 18 500 пользователей из Армении. Однако 20 пассажиров тогда не смогли вылететь в Москву: некоторым не удалось загрузить приложение, у других не пришел ответ по тесту, третьи просто не знали, что тест нужно сдавать исключительно в лабораториях, включенных в список приложения.

«Не все граждане, которые отправляются в Россию имеют смартфоны, более того, это требование распространяется и на детей. На данный момент с российской стороной обсуждается вопрос возможности представления результатов тестирования более чем одного человека при помощи одного смартфона, например, для случаев родитель-ребенок», — отметили тогда в офисе по внедрению инфраструктур электронного управления.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

 

Автор
Владислав Гордеев
путешествие Михаил Мишустин ЕАЭС
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