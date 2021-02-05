В Омске произошел пожар на продуктовом складе

В Омске загорелся продуктовый склад площадью 4 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сегодня, 5 февраля, в 04:43 (01:43 мск) поступило сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 кв.м. на улице ул. 2 Казахстанская», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Спустя около двух часов огонь удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м. Сейчас на месте работают 83 человека и 19 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее, 3 февраля, в здании склада с автозапчастями в Красноярске произошел пожар. Тогда площадь возгорания составила 3,9 тыс. кв. м. При тушении была утеряна связь с тремя пожарными, позднее их обнаружили мертвыми. Также погиб один из работников склада. Губернатор края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим. Следственное управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК России).