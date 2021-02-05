Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Жители Курил ощутили землятресение в Тихом океане Общество, 06:14 «Большая тройка» пожаловалась властям на идею регулировать их тарифы Технологии и медиа, 06:04 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 05:39 В Омске произошел пожар на продуктовом складе Общество, 05:22 В команде Зеленского назвали инициативу об импичменте попыткой раскола Политика, 05:05 Россиян предупредили о маскирующихся под Банк России мошенниках Общество, 04:51 Почему умный дом — необходимость, а не роскошь РБК Стиль и LG ThinQ, 04:19 Компания Firefly получила заказ НАСА на доставку грузов на Луну Технологии и медиа, 04:16 РВИО обвинило Невзорова в реабилитации нацизма Общество, 03:45 Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США Бизнес, 03:36 Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 03:10 Дональд Трамп ушел из Гильдии киноактеров США Общество, 02:58 Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту Политика, 02:54 В США угнали автомобиль с ампулами вакцины от COVID-19 Общество, 02:17
Общество ,  
0 

В Омске произошел пожар на продуктовом складе

В Омске загорелся продуктовый склад площадью 4 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сегодня, 5 февраля, в 04:43 (01:43 мск) поступило сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 кв.м. на улице ул. 2 Казахстанская», — говорится в сообщении.

В Запорожье во время пожара в инфекционной больнице погибли 4 человека
Общество

По данным МЧС, еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Спустя около двух часов огонь удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м. Сейчас на месте работают 83 человека и 19 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее, 3 февраля, в здании склада с автозапчастями в Красноярске произошел пожар. Тогда площадь возгорания составила 3,9 тыс. кв. м. При тушении была утеряна связь с тремя пожарными, позднее их обнаружили мертвыми. Также погиб один из работников склада. Губернатор края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим. Следственное управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК России).

Омск пожар
Материалы по теме
В Запорожье во время пожара в инфекционной больнице погибли 4 человека
Общество
Буддийский храм сгорел при пожаре в Бурятии
Общество
Мэр Красноярска заявил о смерти пропавших при тушении склада пожарных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter