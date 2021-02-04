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В Запорожье во время пожара в инфекционной больнице погибли 4 человека

Фото:zp.dsns.gov.ua Фото:zp.dsns.gov.ua Фото:zp.dsns.gov.ua Фото:zp.dsns.gov.ua Фото:zp.dsns.gov.ua Фото:zp.dsns.gov.ua Фото:zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожской инфекционной больнице 3 февраля произошел пожар, сообщает местное отделение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:25 по местному времени (00:25 мск). Возгорание возникло предположительно в одной из палат реанимации, на первом этаже нового корпуса больницы.

Внутри горящего здания находились 12 человек. Спасателям удалось спасти восемь человек, которых транспортировали в другие больницы, но четверо погибли.

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Фото:ГУ МЧС по Красноярскому краю

Как сообщил губернатор области Александр Старух, в пожаре погибли три пациента и один 26-летний врач, передает «Укринформ». Причины пожара устанавливаются.

Для ликвидации пожара пожарные привлекли 16 единиц техники и 60 спасателей. Огонь удалось устранить к 00:19 часам. Медики на территории больницы организовали пост дезинфекции для спасателей, тушивших инфекционное отделение. Площадь пожара составила 20 кв. м.

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