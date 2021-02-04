В Запорожье во время пожара в инфекционной больнице погибли 4 человека

В Запорожской инфекционной больнице 3 февраля произошел пожар, сообщает местное отделение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:25 по местному времени (00:25 мск). Возгорание возникло предположительно в одной из палат реанимации, на первом этаже нового корпуса больницы.

Внутри горящего здания находились 12 человек. Спасателям удалось спасти восемь человек, которых транспортировали в другие больницы, но четверо погибли.