Турция разрешила использовать китайскую вакцину от коронавируса

Коджа отметил, что китайская вакцина перспективнее для его страны по сравнению с вакцинами от Moderna и BioNTech, поскольку ее массовое производство легче развернуть в Турции.

По последним данным, в Турции за время пандемии заразились коронавирусом более 2 млн человек.