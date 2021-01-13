Турция разрешила использовать китайскую вакцину от коронавируса
Турецкое Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию разрешило использовать в стране вакцину от коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech, передает Anadolu.
«С завтрашнего дня начнется вакцинация всех медицинских работников в Турции», — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
После получения разрешения агентства Коджа сам был привит вакциной.
Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Коджа заявил, что она не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне информации об отказе Турции от вакцины заявил, что результаты тестирования препарата свидетельствуют о его надежности.