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Дело Навального ,  
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Лавров потребовал от госсекретаря США уважать российские суды

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

Глава российского МИДа Сергей Лавров в связи с делом оппозиционера Алексея Навального призвал госсекретаря США Энтони Блинкена уважать российские законы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также Лавров обратил внимание Блинкена на проблемы, которые связаны с преследованием в США протестовавших в связи с результатами президентских выборов, добавили в МИДе.

МИД назвал «сдерживанием России» заявления стран НАТО и ЕС по Навальному
Политика
<p>Министерство иностранных дел Российской Федерации</p>

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с требованием освободить Навального. Аналогичные заявления сделали глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава немецкого МИДа Хайко Маас, президент Франции Эмманюэль Макрон, американский сенатор-республиканец Митт Ромни, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, а также председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде. Кроме того, МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с произошедшим.

В ответ официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала заявления европейских стран и США попыткой глобального сдерживания России.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного приговора на реальный срок по делу «Ив Роше». Оппозиционер не признал вину, он связал преследование со своей политической деятельностью. С учетом уже проведенного в 2014 году срока под домашним арестом политик будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев. Навальный может обжаловать решение Симоновского суда.

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