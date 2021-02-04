Лавров потребовал от госсекретаря США уважать российские суды

Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

Глава российского МИДа Сергей Лавров в связи с делом оппозиционера Алексея Навального призвал госсекретаря США Энтони Блинкена уважать российские законы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также Лавров обратил внимание Блинкена на проблемы, которые связаны с преследованием в США протестовавших в связи с результатами президентских выборов, добавили в МИДе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с требованием освободить Навального. Аналогичные заявления сделали глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава немецкого МИДа Хайко Маас, президент Франции Эмманюэль Макрон, американский сенатор-республиканец Митт Ромни, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, а также председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде. Кроме того, МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с произошедшим.