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Политика ,  
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Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Оппозиционера Алексея Навального лично доставят в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Дело слушает мировой суд, но заседание будет выездным и состоится 5 февраля.

Таким образом, для Навального это будет третье выездное судебное заседание с момента возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Общество
Алексей Навальный

Уголовное дело против Навального по подозрению в клевете СК возбудил в июне 2020. Поводом для возбуждения стал комментарий Навального к ролику, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. В СК посчитали, что комментарий Навального содержал «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С.Артеменко».

В свою очередь, Навальный связал возбуждение этого дела с тем, что у него тогда заканчивался условный срок по делу «Ив Роше». В августе суд приостановил дело Навального в связи с болезнью обвиняемого.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд заменил оппозиционеру условный срок по дел «Ив Роше» на реальный. В настоящее время политик содержится в СИЗО «Матросская Тишина».

До этого Навальный также находился в «Матросской Тишине» по решению суда, заседание которого прошло в выездном формате в отделении полиции. В МВД такой формат объяснили отсутствием у Навального актуального результата теста на коронавирусную инфекцию.

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