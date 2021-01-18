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МВД объяснило проведение суда по Навальному в отделении полиции

Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

МВД попросило провести суд по мере пресечения Алексею Навальному в выездном формате в отделении полиции в связи с тем, что «у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию», говорится в сообщении управления ведомства по Подмосковью.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен», — сообщили в МВД.

Материал дополняется.

Алексей Навальный МВД суд
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