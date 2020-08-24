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Суд приостановил дело против Навального о клевете на ветерана войны

Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», о его состоянии официальная информация не поступала
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Производство по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, возбужденного против основателя ФБК Алексея Навального, приостановлено в связи с болезнью обвиняемого.

Такое решение принял мировой судья судебного участка N320 по Бабушкинскому району.

«Постановлением мирового судьи судебного участка 320 района Южное Медведково города Москвы от 24 августа 2020 года уголовное дело в отношении Навального А.А., обвиняемого в совершении преступления ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, приостановлено в связи с болезнью подсудимого», — сообщили РБК в суде.

Прокуратура утвердила обвинение по делу Навального о клевете на ветерана
Общество
Алексей Навальный

Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал РБК, что на этом заседании защита оппозиционера не присутствовала, поскольку одновременно были слушания в Мосгорсуде по другому делу, которое касается Навального. «Мы в мировой суд писали ходатайство как раз чтобы отложили, давно уже, на той неделе его заявляли, мы писали, что у нас в Мосгорсуде заседание и мы все вместе придем в Мосгорсуд. Так что то, что нас сегодня там не будет, судья это прекрасно знала», — сказал он.

«Действительно по закону, если невозможно продолжать слушание, то производство по делу приостанавливается. Другой вопрос, мы не знаем какими документами для принятия этого решения судья располагал. Видимо, она тоже руководствовалась публикациями в СМИ. Такое решение оно в конечном итоге и должно было быть принято. Мы в принципе ожидали, что мировой судья отложит, а потом уже мы соберемся все вместе, и она приостановит, а она сразу приостановила», — пояснил Кобзев.

О возбуждении уголовного дела против Навального по подозрению в клевете Следственный комитет сообщил 15 июня. Навальный 2 июня перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал он.

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Наряду с сыроваром Олегом Сиротой, дизайнером Артемием Лебедевым, космонавтом Олегом Кононенко и несколькими актерами в ролике снялся ветеран войны Игнат Артеменко.

В СК решили, что комментарий Навального содержал «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко». «Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — говорилось в сообщении ведомства.

14 июля Навальный сообщил о вызове на СК, причем повестку ему принес сам следователь. По словам оппозиционера, ему вручили повестку при выходе из дома, на место подъехали машины СК и полиции.

Прокуратура утвердила обвинение по делу Навального о клевете на ветерана
Общество
Алексей Навальный

Прокуратура Москвы 10 августа утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Наказание по этой статье предусматривает штраф или обязательные работы. «Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», — сообщили тогда в прокуратуре.

Авторы: Маргарита Алехина, Владислав Гордеев, Екатерина Костина
Теги: суд, Алексей Навальный, клевета
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Прокуратура утвердила обвинение по делу Навального о клевете на ветерана
Общество
Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
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Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
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