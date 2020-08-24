Суд приостановил дело против Навального о клевете на ветерана войны

Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», о его состоянии официальная информация не поступала

Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Производство по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, возбужденного против основателя ФБК Алексея Навального, приостановлено в связи с болезнью обвиняемого.

Такое решение принял мировой судья судебного участка N320 по Бабушкинскому району.

«Постановлением мирового судьи судебного участка 320 района Южное Медведково города Москвы от 24 августа 2020 года уголовное дело в отношении Навального А.А., обвиняемого в совершении преступления ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, приостановлено в связи с болезнью подсудимого», — сообщили РБК в суде.

Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал РБК, что на этом заседании защита оппозиционера не присутствовала, поскольку одновременно были слушания в Мосгорсуде по другому делу, которое касается Навального. «Мы в мировой суд писали ходатайство как раз чтобы отложили, давно уже, на той неделе его заявляли, мы писали, что у нас в Мосгорсуде заседание и мы все вместе придем в Мосгорсуд. Так что то, что нас сегодня там не будет, судья это прекрасно знала», — сказал он.