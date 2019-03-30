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«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.

По ее словам, такое решение было принято на фоне большого количества дел в отношении членов организации по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).

При этом Грязневич рассказала, что 31 марта в Риге пройдет первая конференция российской общественной организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Россия»). Она уточнила, что это новая организация, учрежденная на базе старой.

«На первой конференции в Риге будет избран руководящий орган «Открытой России» — совет, который изберет председателя», — отметила пресс-секретарь.

Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года. В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала зарегистрированное в Великобритании движение «Открытая Россия» нежелательным. В ведомстве отметили, что на работе российской общественной организации этот статус не отразится. Как заявила Грязневич, новая организация зарегистрирована в Москве и не может читаться иностранной нежелательной организацией, так как работает по российским законам.​

Теги: «Открытая Россия», ликвидация
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