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МЧС на учениях в Арктике отработает действия после разлива нефтепродуктов

Рабочее совещание по масштабной тренировке в условиях Арктики
Рабочее совещание по масштабной тренировке в условиях Арктики (Фото: МЧС России)

В ближайшее время будет проведена масштабная тренировка МЧС в условиях Арктики, заявил заместитель главы МЧС Александр Чуприян, сообщается на сайте министерства.

Специалисты ведомства разработали сценарии 11 чрезвычайных ситуаций, которые будут сконструированы на суше, воде и под землей на территории семи арктических регионов Арктической зоны — от Мурманской области до Чукотки.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Предусмотрены действия на случай разлив нефтепродуктов, техногенных и природных пожаров, аварии воздушного судна и пассажирского морского транспорта, а также вспышки сибирской язвы и аварии в угольной шахте.

В учениях будут задействованы семь территориальных и 28 функциональных подсистем системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, заметил Александр Чуприян. Региональные власти в ближайшем времени должны определить численность участвующего состава.

29 мая 2020 года на дочерней компании «Норникеля» — ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании — произошел разлив нефтепродуктов. В грунт и близлежащие реки из специального хранилища утекла 21 тыс. т дизельного топлива. Компания сказала, что авария случилась из-за проседания свай в условиях вечной мерзлоты.

Росприроднадзор оценил сумму ущерба от чрезвычайной ситуации в рекордные 147,78 млрд руб. (около $2 млрд). По оценке главы «Норильского никеля» Владимира Потанина, стоимость устранения последствий аварии превысила 10 млрд руб.

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В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. По итогам разбирательства был арестован начальник котло-турбинного цеха «Норникеля» Вячеслав Старостин, Следственный комитет также завел дело в отношении инспектора Росприроднадзора Елены Новожиловой.

Президент Владимир Путин поручил Росприроднадзору и МЧС провести проверку всех аналогичных объектов на территории России.

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