МЧС на учениях в Арктике отработает действия после разлива нефтепродуктов

Рабочее совещание по масштабной тренировке в условиях Арктики (Фото: МЧС России)

В ближайшее время будет проведена масштабная тренировка МЧС в условиях Арктики, заявил заместитель главы МЧС Александр Чуприян, сообщается на сайте министерства.

Специалисты ведомства разработали сценарии 11 чрезвычайных ситуаций, которые будут сконструированы на суше, воде и под землей на территории семи арктических регионов Арктической зоны — от Мурманской области до Чукотки.

Предусмотрены действия на случай разлив нефтепродуктов, техногенных и природных пожаров, аварии воздушного судна и пассажирского морского транспорта, а также вспышки сибирской язвы и аварии в угольной шахте.

В учениях будут задействованы семь территориальных и 28 функциональных подсистем системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, заметил Александр Чуприян. Региональные власти в ближайшем времени должны определить численность участвующего состава.