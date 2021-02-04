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За публикацию данных об иноагентах без маркировки оштрафуют только СМИ

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Штраф за упоминание иноагентов без соответствующего напоминания будет грозить только СМИ. Такие поправки внес думской Комитет по госстроительству и законодательству в законопроект об административном наказании за нарушение правил упоминания иноагентов. Информация об этом появилась в базе данных Госдумы.

Законопроект в ноябре прошлого года внесла группа депутатов и сенаторов. Изначально наказывать предлагалось не только СМИ, но всех, кто распространяет материалы иностранных агентов или пишет о них, не указывая на их принадлежность к списку иноагентов. Теперь ответственность хотят возложить только на средства массовой информации.

Авторы инициативы предлагают штрафовать СМИ, распространяющие материалы иноагентов, на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 4 тыс. до 5 тыс. — для должностных, и от 40 тыс. до 50 тыс. — для юридических. Предмет нарушения могут конфисковать.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Кроме того, законопроект предусматривает наказание для самих иностранных агентов, если они направляют свои материалов в госорганы и органы местного самоуправления, не маркируя их. За это предлагается штрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а также при необходимости конфисковывать предмет нарушения. Думской комитет предложил дополнить это положение наказанием за направление таких материалов в «образовательные или иные организации».

В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому физическое лицо может быть признано иностранным СМИ-иноагентом, если получает деньги из-за рубежа и распространяет материалы СМИ-иноагентов для неограниченного круга лиц.

Позже, в 2020 году Путин подписал закон, по которому граждане и незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политикой и получают деньги из-за рубежа, признаются иноагентами. Они обязаны будут подавать заявление, чтобы их включили в специальный реестр. После этого иноагенты обязаны отчитываться о своей деятельности Минюсту и предоставлять сведения о том, как были израсходованы средства, полученные из-за рубежа.

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