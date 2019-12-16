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Путин подписал закон о штрафах до 5 млн руб. для СМИ-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неисполнение закона о деятельности СМИ, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента штраф для граждан составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., а для юридических лиц — 500 тыс. руб.

При повторном совершении административного правонарушения штраф для граждан составит 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., а для юридических лиц — 1 млн руб.

При этом за грубое нарушение закона (более двух раз в течение одного года), гражданам грозит штраф размером в 100 тыс. руб. или административный арест сроком до 15 суток, должностным лицам — штраф в 200 тыс. руб., а юридическим лицам — 5 млн руб.

Новый закон вступит в силу 1 февраля 2020 года.

Общество
Путин подписал закон о СМИ — иноагентах

Ранее, 2 декабря, вступили в силу поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физическим лицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. Согласно закону, физлицо-иноагент должно будет зарегистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах. Кроме того, в соответствии с новыми поправками в законодательство, иностранные СМИ будут обязаны регистрировать юрлицо в России. СМИ, включенные в реестр иноагентов, должны будут учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года.

Теги: Владимир Путин, штраф, СМИ-иноагенты
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