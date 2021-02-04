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Дело Навального ,  
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Союз журналистов потребовал проверить арест главреда «Медиазоны»

Сергей Смирнов (справа)
Сергей Смирнов (справа) (Фото: msuprotest / Telegram)

Союз журналистов России потребовал проверить законность и обоснованность ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом сообщается на сайте объединения.

«Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы России с требованием проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности Сергея Смирнова», — говорится в сообщении.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток. Полиция вменила ему правонарушение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России о повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга.

Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК
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Согласно протоколу полиции, опубликованному Смирновым, главред «Медиазоны» «совершил организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Этот вывод сотрудники центра «Э» сделали из его репоста чужого шуточного сообщения в Twitter о внешнем сходстве журналиста с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Твит содержал изображение Спирина с подписью, что он «за Навального», а также датой и временем несогласованной акции в центре Москвы.

Ранее, 26 января, в квартире матери Смирнова, где он прописан, прошли обыски. Сотрудники полиции изъяли жесткий диск. Утром 30 января, накануне очередной акции протеста, он был задержан, однако позднее его отпустили под обязательство о явке.

В поддержку Смирнова 30 января выступили более 30 редакций СМИ. В Кремле задержание журналиста и составление на него административного протокола назвали «абсолютно логичным».

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В Москве и других городах России 23 и 31 января прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали на 30 суток после возвращения в Россию из-за нарушения режима испытательного срока по делу «Ив Роше». Общее количество задержанных полицией участников несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального, по данным правозащитников «ОВД-Инфо», 23 января превысило 4 тыс. человек, а 31 января составило более 5 тыс. человек.

После приговора суда, который заменил Навальному условный срок на реальный 2 февраля, также прошли несогласованные акции. Полицейские, по оценкам «ОВД-Инфо», задержали более 1400 человек, из них 1170 — в Москве.

Россия арест Сергей Смирнов Медиазона Союз журналистов России
Материалы по теме
Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК
Общество
Суд арестовал главреда «Медиазоны» на 25 суток
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Задержание главреда «Медиазоны» в Москве. Видео
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