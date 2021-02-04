Союз журналистов потребовал проверить арест главреда «Медиазоны»

Ранее, 26 января, в квартире матери Смирнова, где он прописан, прошли обыски. Сотрудники полиции изъяли жесткий диск. Утром 30 января, накануне очередной акции протеста, он был задержан, однако позднее его отпустили под обязательство о явке.

В поддержку Смирнова 30 января выступили более 30 редакций СМИ. В Кремле задержание журналиста и составление на него административного протокола назвали «абсолютно логичным».

В Москве и других городах России 23 и 31 января прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его арестовали на 30 суток после возвращения в Россию из-за нарушения режима испытательного срока по делу «Ив Роше». Общее количество задержанных полицией участников несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального, по данным правозащитников «ОВД-Инфо», 23 января превысило 4 тыс. человек, а 31 января составило более 5 тыс. человек.

После приговора суда, который заменил Навальному условный срок на реальный 2 февраля, также прошли несогласованные акции. Полицейские, по оценкам «ОВД-Инфо», задержали более 1400 человек, из них 1170 — в Москве.