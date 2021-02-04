Союз журналистов потребовал проверить арест главреда «Медиазоны»
Союз журналистов России потребовал проверить законность и обоснованность ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом сообщается на сайте объединения.
«Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы России с требованием проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности Сергея Смирнова», — говорится в сообщении.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток. Полиция вменила ему правонарушение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России о повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга.
Согласно протоколу полиции, опубликованному Смирновым, главред «Медиазоны» «совершил организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Этот вывод сотрудники центра «Э» сделали из его репоста чужого шуточного сообщения в Twitter о внешнем сходстве журналиста с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Твит содержал изображение Спирина с подписью, что он «за Навального», а также датой и временем несогласованной акции в центре Москвы.