В России третий день подряд выявили меньше 17 тыс. заболевших COVID-19

Во вторник новых заболевших было 16,6 тыс., в среду — 16,4 тыс. Всего в России больше 3,9 млн инфицированных

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За последние 24 часа в России зафиксировали 16 714 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Меньше 17 тыс. зараженных фиксируют третий день подряд, 3 февраля в стране выявили 16,4 тыс. случаев, 2 февраля — 16,6 тыс. В общей сложности, с начала пандемии в стране заболели более 3,9 млн человек.

Лидерами по приросту инфицированных стали следующие регионы:

Москва — 2095,

Санкт-Петербург — 1571,

Московская область — 831,

Нижегородская область — 471,

Воронежская область — 371,

Ростовская область — 363,

Свердловская область — 341,

Самарская область — 300,

Красноярский край — 292,

Вологодская область — 282.

Оперативный штаб также сообщил о 521 смерти за сутки, число летальных исходов превысило отметку в 75 тыс. Это меньше, чем подсчеты Росстата, который с апреля по ноябрь зафиксировал более 116 тыс. умерших. Разница объясняется иной методологией подсчета: в статистику Росстата включаются случаи, когда коронавирус находили уже после смерти, а также летальные исходы от других патологий на фоне COVID-19.