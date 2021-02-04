В России третий день подряд выявили меньше 17 тыс. заболевших COVID-19
За последние 24 часа в России зафиксировали 16 714 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Меньше 17 тыс. зараженных фиксируют третий день подряд, 3 февраля в стране выявили 16,4 тыс. случаев, 2 февраля — 16,6 тыс. В общей сложности, с начала пандемии в стране заболели более 3,9 млн человек.
Лидерами по приросту инфицированных стали следующие регионы:
- Москва — 2095,
- Санкт-Петербург — 1571,
- Московская область — 831,
- Нижегородская область — 471,
- Воронежская область — 371,
- Ростовская область — 363,
- Свердловская область — 341,
- Самарская область — 300,
- Красноярский край — 292,
- Вологодская область — 282.
Оперативный штаб также сообщил о 521 смерти за сутки, число летальных исходов превысило отметку в 75 тыс. Это меньше, чем подсчеты Росстата, который с апреля по ноябрь зафиксировал более 116 тыс. умерших. Разница объясняется иной методологией подсчета: в статистику Росстата включаются случаи, когда коронавирус находили уже после смерти, а также летальные исходы от других патологий на фоне COVID-19.