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Пандемия коронавируса ,  
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В России третий день подряд выявили меньше 17 тыс. заболевших COVID-19

Во вторник новых заболевших было 16,6 тыс., в среду — 16,4 тыс. Всего в России больше 3,9 млн инфицированных
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За последние 24 часа в России зафиксировали 16 714 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Меньше 17 тыс. зараженных фиксируют третий день подряд, 3 февраля в стране выявили 16,4 тыс. случаев, 2 февраля — 16,6 тыс. В общей сложности, с начала пандемии в стране заболели более 3,9 млн человек.

Лидерами по приросту инфицированных стали следующие регионы:

  • Москва — 2095,
  • Санкт-Петербург — 1571,
  • Московская область — 831,
  • Нижегородская область — 471,
  • Воронежская область — 371,
  • Ростовская область — 363,
  • Свердловская область — 341,
  • Самарская область — 300,
  • Красноярский край — 292,
  • Вологодская область — 282.

Оперативный штаб также сообщил о 521 смерти за сутки, число летальных исходов превысило отметку в 75 тыс. Это меньше, чем подсчеты Росстата, который с апреля по ноябрь зафиксировал более 116 тыс. умерших. Разница объясняется иной методологией подсчета: в статистику Росстата включаются случаи, когда коронавирус находили уже после смерти, а также летальные исходы от других патологий на фоне COVID-19.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 февраля
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При этом число выздоровевших от коронавирусной инфекции почти на 8 тыс. превышает число заболевших: за последние сутки в России из больниц выписались более 24,5 тыс. пациентов.

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В связи со спадом заболеваемости в Москве расформировали десять стационаров, которые ранее перепрофилировали под прием больных c COVID-19. Больницы с коечным фондом на 3,2 тыс. человек с 3 февраля вернулись к плановому приему больных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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