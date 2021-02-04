В Кремле ответили на жалобы задержанной на угрозы в отделении полиции

Фото: Андрей Любимов / РБК

В случае применения насилия со стороны правоохранительных органов пострадавшие должны обращаться в прокуратуру и подавать в суд для обеспечения своих гражданских прав. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В ходе пресс-конференции журналисты обратили внимание Пескова на случай применения насилия к 21-летнему волонтеру предвыборного штаба Любови Соболь Алене Китаевой. Она заявляла, что после задержания в отделении полиции ей надевали на голову полиэтиленовый пакет.

«Если это было действительно так, то наверное она должна быть уже в прокуратуре, подавать в суд, она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав», — отметил Песков.

Ранее Алена Китаева рассказала The Insider и «Новой газете», что сотрудники полиции угрожали ей в здании ОВД «Донское».