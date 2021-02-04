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Дело Навального ,  
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В Кремле ответили на жалобы задержанной на угрозы в отделении полиции

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В случае применения насилия со стороны правоохранительных органов пострадавшие должны обращаться в прокуратуру и подавать в суд для обеспечения своих гражданских прав. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В ходе пресс-конференции журналисты обратили внимание Пескова на случай применения насилия к 21-летнему волонтеру предвыборного штаба Любови Соболь Алене Китаевой. Она заявляла, что после задержания в отделении полиции ей надевали на голову полиэтиленовый пакет.

«Если это было действительно так, то наверное она должна быть уже в прокуратуре, подавать в суд, она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав», — отметил Песков.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее Алена Китаева рассказала The Insider и «Новой газете», что сотрудники полиции угрожали ей в здании ОВД «Донское».

Адвокат «ОВД-инфо» Сергей Тельнов уточнил РБК, что словам Китаевой, четыре сотрудника центра «Э» надевали ей пакет на голову, заставляли разблокировать телефон, сообщить пароль. «В итоге после пыток она пароль сообщила и они полностью осмотрели ее телефон, переписали все контакты, посмотрели переписки в Telegram. Они зажимали ей запястья, заламывали руки. Насилие применялось ко многим, они слышали крики и как наносятся удары», — отметил Тельнов.

Несанкционированные акции протеста начались в Москве и других городах России после того, как 17 января оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Изначально его арестовали на 30 суток, а 2 февраля суд вынес решение заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Общее количество задержанных полицией участников несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального, по данным правозащитников «ОВД-Инфо», 23 января превысило 4 тыс. человек, а 31 января составило более 5 тыс. человек. После оглашения приговора суда о реальном сроке Навальному 2 февраля силы правопорядка задержали более 1400 человек, из них 1170 — в Москве.

Ранее Песков заявил, что сотрудники правоохранительных органов не согласовывают с Кремлем перекрытие улиц и движения общественного транспорта в Москве во время незаконных акций в поддержку Алексея Навального.

Он подчеркнул, что силовые ведомства выполняют свои обязанности по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, тогда как власти принимают меры для предотвращения худших последствий от несогласованных митингов.

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