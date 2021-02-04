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Беглов внес в ЗакС Петербурга проект о праздновании дня сотрудника ФСИН

Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание (городской парламент) законопроект, которым предлагается на городском уровне установить 12 марта праздник Дня работника уголовно-исполнительной системы. Текст документа размещен на сайте правительства города.

В пояснительной записке его авторы связывают предложение принять этот законопроект со значимостью и важностью деятельности соответствующих органов. В документе говорится, что его принятие не потребует дополнительных расходов городского бюджета. Если он будет принят, его положения вступят в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

В 2010 году указ о праздновании в России Дня работника уголовно-исполнительной системы 12 марта подписал президент России Дмитрий Медведев. РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга и комитет по законодательству Санкт-Петербурга с просьбой пояснить, чем обусловлено появление этого законопроекта на городском уровне.

РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга и комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга.

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После ареста оппозиционера Алексея Навального и приговора ему в Петербурге и других городах России прошли несогласованные с властями акции протеста. 23 января в Петербурге протестующие прошли от Сенатской площади до Невского проспекта, прорвав оцепление ОМОН. Тогда, по данным «ОВД-Инфо», в городе задержали 526 человек. МВД число задержанных не раскрывало.

Вторая несогласованная акция прошла 31 января. Столкновения протестующих с полицией прошли на Пионерской и Сенной площадях Петербурга. На следующий день в аппарате уполномоченного по правам человека Александра Шишлова сообщили о более 1 тыс. задержанных. По подсчетам правозащитной организации «ОВД-Инфо», число задержанных в городе составило 1159, а по всей стане превысило 5 тыс. После третьей несогласованной акции, которая прошла в городе 1 февраля, «ОВД-Инфо» сообщал о 260 задержанных в Петербурге. МВД не приводило данных о числе задержанных в Петербурге.

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