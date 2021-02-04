Беглов внес в ЗакС Петербурга проект о праздновании дня сотрудника ФСИН

Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание (городской парламент) законопроект, которым предлагается на городском уровне установить 12 марта праздник Дня работника уголовно-исполнительной системы. Текст документа размещен на сайте правительства города.

В пояснительной записке его авторы связывают предложение принять этот законопроект со значимостью и важностью деятельности соответствующих органов. В документе говорится, что его принятие не потребует дополнительных расходов городского бюджета. Если он будет принят, его положения вступят в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

В 2010 году указ о праздновании в России Дня работника уголовно-исполнительной системы 12 марта подписал президент России Дмитрий Медведев. РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга и комитет по законодательству Санкт-Петербурга с просьбой пояснить, чем обусловлено появление этого законопроекта на городском уровне.

РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга и комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга.