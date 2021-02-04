В Госдепе оценили продление ДСНВ

Продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) дает Москве и Вашингтону возможность шире обсудить вопросы стратегической стабильности. Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, трансляция велась в YouTube-канале ведомства.

«Продление ДСНВ дает нам время и пространство для обсуждения более широких вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями, элементов, которые мы хотим затронуть», — сказал Прайс.

Он не увидел никакого противоречия в том, что Вашингтон продолжает критиковать Москву и одновременно продлевает ДСНВ. Представитель Госдепартамента отметил, что продление договора на пять лет соответствует интересам США.

«Особенно когда отношения конфронтационные, становится еще более важно иметь в наличии что-то такое, как ДСНВ, что ограничивает важные компоненты российской ядерной программы», — добавил Прайс.