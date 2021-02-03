В ЕС оценили продление СНВ-3

Жозеп Боррель (Фото: Getty Images)

Евросоюз приветствует продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС придает огромное значение новому договору об СНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность», — отмечается в сообщении.

Россия и США продлили договор 3 февраля. Он оставлен без изменений и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Соглашение предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 550 штук с каждой стороны.