Советник Байдена назвал продление ДСНВ-3 только началом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является лишь началом серьезных переговоров с Москвой. Об этом он сказал на мероприятии Института мира США.

«Необходимы серьезные и основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне СНВ-3», — заявил Салливан.

26 января Москва и Вашингтон договорились о продлении договора по стратегическому наступательному вооружению. После этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации соглашения о продлении ДСНВ-3.

Как заявил 27 января замглавы российского МИД Сергей Рябков, Россия и Соединеннные Штаты смогли договориться еще на пять лет «на наших условиях». «На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — отметил Рябков.