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Политика ,  
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Советник Байдена назвал продление ДСНВ-3 только началом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является лишь началом серьезных переговоров с Москвой. Об этом он сказал на мероприятии Института мира США.

«Необходимы серьезные и основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне СНВ-3», — заявил Салливан.

26 января Москва и Вашингтон договорились о продлении договора по стратегическому наступательному вооружению. После этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации соглашения о продлении ДСНВ-3.

Как заявил 27 января замглавы российского МИД Сергей Рябков, Россия и Соединеннные Штаты смогли договориться еще на пять лет «на наших условиях». «На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — отметил Рябков.

Медведев допустил разработку новых соглашений на базе СНВ-3
Политика
Дмитрий Медведев

29 января российский лидер ратифицировал соглашение о продлении действия СНВ-3 на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Договор по стратегическому наступательному вооружению был заключен Россией и США в 2010 году на десять лет. Он вступил в силу в феврале 2011 года. 5 февраля 2021 года срок договора истекал. Договориться о продлении документа при предшественнике Джо Байдена Дональде Трампе сторонам так и не удалось.

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Согласно соглашению между странами, разрешается иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц.

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