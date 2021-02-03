Несдавших тесты на COVID по прилету москвичей оштрафовали на 10 млн руб.

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Суды оштрафовали 817 вернувшихся из-за границы граждан в общей сложности на 10 млн 8 тыс. руб. за несданный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора. Всего в суды были направлены административные дела в отношении 1 887 граждан.

В ведомстве отметили, что 4,5% граждан не сдают тест на COVID и не вносят результаты тестирования на портале госуслуг в течение трех дней после прилета. С 1 августа московское управление Роспотребнадзора рассмотрело более 93 тыс. анкет тех, кто вернулся из-за рубежа. За этот период ведомство направило 4 170 уведомлений о явке, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Всего за этот период было составлено 2 516 протоколов по статье КоАП о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Статья предусматривает штраф на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Если же нарушение законов нанесло ущерб здоровью человека или привело к его смерти, сумма наказания составит от 150 тыс. до 300 тыс. руб.