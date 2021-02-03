Несдавших тесты на COVID по прилету москвичей оштрафовали на 10 млн руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08 (+0,18) Инвестиции, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,06) Инвестиции, 13:52
Матчи четверга всех теннисных турниров в Австралии перенесли из-за COVID Спорт, 18:52 США поддержали запрет на Украине оппозиционных каналов Политика, 18:42 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 18:41 Какими типами рака болеют больше всего на севере России Социальная экономика, 18:40  Осужденная за попытку взятки экс-адвокат Лукманова обжалует приговор Общество, 18:39 «Золотой глобус — 2021» объявил номинантов Стиль, 18:35 Акции материнской компании Google впервые преодолели отметку в $2000 Инвестиции, 18:35 Кадыров увидел вред для народа республики после драки чеченца с ОМОНом Политика, 18:29 СОГАЗ получил бывший пакет Абрамовича в «Первом канале» Технологии и медиа, 18:29 Люсю Штейн отправили под домашний арест Общество, 18:25 Участников Australian Open изолировали из-за контакта с зараженным COVID Спорт, 18:23 Toyota Hilux впервые получил бензиновый мотор в России Авто, 18:17 Синоптик предупредил об усилении снегопада в Москве Общество, 18:13 НАТО напомнило об «агрессии» России после продления договора о ракетах Политика, 18:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Несдавших тесты на COVID по прилету москвичей оштрафовали на 10 млн руб.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Суды оштрафовали 817 вернувшихся из-за границы граждан в общей сложности на 10 млн 8 тыс. руб. за несданный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора. Всего в суды были направлены административные дела в отношении 1 887 граждан.

Как выглядит Ухань спустя год после карантина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В ведомстве отметили, что 4,5% граждан не сдают тест на COVID и не вносят результаты тестирования на портале госуслуг в течение трех дней после прилета. С 1 августа московское управление Роспотребнадзора рассмотрело более 93 тыс. анкет тех, кто вернулся из-за рубежа. За этот период ведомство направило 4 170 уведомлений о явке, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

ВОЗ выявила новый недельный рекорд летальных исходов от COVID-19
Общество
Фото:Antonio Masiello / Getty Images

Всего за этот период было составлено 2 516 протоколов по статье КоАП о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Статья предусматривает штраф на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Если же нарушение законов нанесло ущерб здоровью человека или привело к его смерти, сумма наказания составит от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

В середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для прибывших из-за рубежа. При этом у них должен быть с собой медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. Также необходимо заполнить анкету на госуслугах.

Позже, в сентябре, Роспотребнадзор обязал тех, кто приехал в Россию из-за границы, самоизолироваться до получения результатов тестирования на COVID-19.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Почему революция «хомячков» может похоронить IPO Robinhood Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

штрафы коронавирус COVID-19 тестирование
Материалы по теме
Россия передала Белоруссии новую вакцину «Вектора» от коронавируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 февраля
Общество
Врачи оценили вероятность потери зрения из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter